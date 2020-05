L'Equipe, rottura tra Froome e il Team Ineos: "Arrabbiato perché nessuno ha risposto a Bernal"

Dal nostro partner OAsport.it

Da giorni ormai circola con insistenza la notizia di una possibile rottura tra Chris Froome e il Team Ineos, tanto che il ciclista keniano sarebbe anche pronto a lasciare la sua squadra a stagione in corso. Il 34enne, infatti, ha come obiettivo quello di portare a casa la sua quinta Maglia Gialla.

Al Tour De France ci saranno con la stessa maglia anche Egan Bernal, trionfatore della scorsa Grande Boucle, e Geraint Thomas. Il vero problema, secondo quanto riportato da L’Equipe, sarebbe il comportamento dei dirigenti rispetto ad alcune dichiarazioni fatte proprio dal giovane colombiano.

Una fonte vicina al ciclista avrebbe rilasciato un’intervista al giornale francese, nella quale avrebbe spiegato i motivi del malcontento di Froome: “Chris è arrabbiato con i suoi dirigenti perché nessuno ha risposto a quanto dichiarato da Bernal. Ha chiesto che la situazione sia rapidamente chiarita, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta”.

Il ciclista colombiano, nei giorni scorsi, ha parlato dei suoi programmi per questa stagione sottolineando di avere nel mirino solo il Tour de France. Vista la stagione a dir poco anomala con il calendario completamente stravolto, Bernal, insieme con la sua squadra, ha deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Grande Boucle anche per poter difendere la Maglia Gialla conquistata lo scorso anno.

Questo, però, significa che Froome non potrà essere capitano unico. Una situazione che, come detto, non è piaciuta per niente al ciclista keniano che starebbe paventando anche l’ipotesi di lasciare in maniera anticipata il Team Ineos, già nel corso di questa stagione.

