La Colombia blocca i voli fino al 31 agosto: Bernal e Quintana torneranno in tempo per il Tour?

Dal nostro partner OAsport.it

La stagione del grande ciclismo dovrebbe ripartire il prossimo 1° agosto con le Strade Bianche, la corsa della rinascita dopo quasi cinque mesi di stop forzato dovuto alla pandemia. Ormai tutti i big hanno iniziato la preparazione per farsi trovare pronti alla ripresa e tante stelle hanno già messo il mirino sul Tour de France (29 agosto-20 settembre), tra cui tutte i fuoriclasse colombiani: Egan Bernal (vincitore lo scorso anno), Nairo Quintana (dato tra i grandi favoriti), Rigoberto Uran.

Play Icon

Ciclismo Giro Classic: Nibali vince il Giro 2016 e viene abbracciato dalla madre di Esteban Chaves DA 2 ORE

Nelle ultime ore, però, è emerso un “allarme Colombia” nell’universo ciclistico. Ivan Duque, Presidente del Paese sudamericano, ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 agosto. Contestualmente Angela Maria Orozco, Ministro dei Trasporti, ha cancellato tutti i voli nazionali e internazionali da e verso la Nazione proprio fino a quella data (lo stesso discorso vale per i trasporti terrestri e navali). Questa decisione potrebbe mettere in difficoltà i ciclisti professionisti colombiani, i quali stavano programmando il rientro in Europa proprio per le prossime settimane. Come si evolverà la situazione per Bernal, Quintana, Uran e compagni? Dovranno mettersi in prima linea per cercare di avare uno speciale permesso per uscire dal Paese e venire nel Vecchio Continente per iniziare a gareggiare.

Play Icon WATCH Egan Bernal arriva al traguardo con la bici in spalla: succedeva al Giro di Catalogna 00:01:23

Play Icon

Ciclismo Giro Classic: l'attacco decisivo di Nibali ai -11,8 km, la leadership di Chaves scricchiola DA 2 ORE

Play Icon