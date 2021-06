Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - Demi Vollering: "Vittoria importante per me, non vedo l'ora del Tour 2022"

TOUR DE FRANCE - Al Tour femminile vince Demi Vollering, grazie all'aiuto della van der Breggen. Una vittoria importante per la SD Work, ma la Vollering pensa già al 2022, quando il Tour per donne non sarà solo di una tappa, ma una vera e propria corsa a tappe al pari degli uomini.

00:02:34, 14 minuti fa