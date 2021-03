Dopo Omloop e Kuurne, nel terzo capitolo stagionale sul pavè fiammingo c'è gloria per l'Alpecin-Fenix. Tutto come da pronostico, col successo del favorito Mathieu van der Poel? Non stavolta. Ad alzare le braccia è Tim Merlier , più veloce di tutti nello sprint ristretto di Dour. Bravo il belga ad azzeccare i tempi della volata, risucchiando un fin troppo generoso Rasmus Tiller (Uno-X) e vincendo Le Samyn davanti al norvegese e a un ottimo Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert). Quarto, a più di una bicicletta, è Sep Vanmarcke.

Continuano gli attacchi. Campenaerts volume III, poi Lukasz Wisniowski della Qhubeka. Van der Poel, in sordina per alcuni chilometri a rifiatare, torna in testa al gruppo nel giro di una curva e attacca sull'ultimo tratto di pavè. Solo Senechal resta con lui, MVDP tentenna. Prima non dà cambi, poi ci ripensa. Nel frattempo sono rientrati ancora Wisniowski, Vanmarcke e Danny Van Poppel. Mancano 3 km al traguardo, se la giocano loro? Sbagliato. I cinque si guardano e ai -1,5 km rientrano ancora da dietro. È volata. Van der Poel è ancora lì davanti a tirare e si capisce che non sarà della partita. Dopo aver tenuto alta la velocità, si sposta. Verrà fuori che il suo manubrio è spezzato e la volata impossibile da affrontare. Poco male per la Alpecin: Merlier risponde presenta e premia la sua squadra per il grande lavoro. La Deceuninck, invece, scompare nel finale: nessun uomo del Wolfpack è nella top 10 di giornata. Prossima fermata in terra fiamminga: sabato 6 marzo, GP Monserè.