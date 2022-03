Ciclismo

Le Samyn, Trentin: "E' stata durissima: ho fatto il mio sprint, è andata bene"

Matteo Trentin ha vinto Le Samyn 2022. Un trionfo davvero di lusso per il ciclista trentino nella semiclassica belga, dove un italiano non era mai riuscito a trionfare nelle precedenti 53 edizioni. L’alfiere della UAE Emirates si è imposto in uno sprint ristretto al termine di una giornata in cui ha palesato una forma fisica davvero stellare e una condizione agonistica semplicemente pregevole.

