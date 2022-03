Ciclismo

Matteo Trentin vince Le Samyn 2022: successo di classe, rivivi la volata nella semi-classica belga

Matteo Trentin rompe il digiuno e conquista Le Samyn, in quello che è il suo primo successo nel 2022. L'azzurro fa valere la sua esperienza e la sua grande gamba per regolare gli avversari nella volata ristretta nella semiclassica belga. Per lui è la 27esima vittoria in carriera, la prima in Belgio dal 2017.

00:03:03, 31 minuti fa