Ciclismo

Norsgaard trionfa a Le Samyn: gli highlights della gara

CICLISMO - Al termine dei durissimi 99,4 km previsti dal percorso del Le Samyn a trovare la vittoria è stata la danese Emma Norsgaard. La giovane della Movistar, ruota veloce che arrivava in Belgio come una delle assolute favorite, trova così la decima vittoria in carriera in uno sprint lunghissimo e spettacolare, resistendo al tentativo di rimonta dell’italiana Chiara Consonni.

00:02:17, 2 ore fa