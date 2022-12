Soudal Quick Step è in ritiro nella calda Spagna e Patrick Lefevere traccia un bilancio della stagione 2022, anticipando qualcosa sul 2023. Nell’intervista rilasciata al quotidiano francese “La Dernière Heure”, il team manager si concentra soprattutto su Julian Alaphilippe, con l'ex campione del mondo che ha fatto un brutto passo indietro nella passata annata. Loulou si lascia alle spalle una stagione difficile Laè in ritiro nella calda Spagna e Patrick Lefevere traccia un bilancio della stagione 2022, anticipando qualcosa sul 2023. Nell’intervista rilasciata al quotidiano francese “”, il team manager si concentra soprattutto su, con l'ex campione del mondo che ha fatto un brutto passo indietro nella passata annata. Loulou si lascia alle spalle una stagione difficile tra cadute , infortuni e malattie, vantando tuttavia un palmarès di tutto rispetto. Lefevere ha notato, ovviamente, gli alti e bassi di questa stagione ( due sole vittorie per il francese ), e non tarda a mettere in chiaro le cose per il 2023...

Le parole di Lefevere su Alaphilippe

Correrà le Classiche di primavera. Se tutto va bene, sarà al via del Giro delle Fiandre puntando alla vittoria, come in quel 2020 quando invece finì addosso a una moto. Voglio che si riprenda. Julian ha uno stipendio da campione, ma deve confermare di esserlo ancora. Non mi importa che non sia più Campione del mondo, ma in questi ultimi anni non ha vinto un granché. È vero che è stato sfortunato, ma sono sempre gli stessi ad essere fortunati e gli stessi ad avere sfiga

Per Alaphilippe si preannuncia una stagione da osservato speciale. Il boss della squadra belga non esiterà, con i suoi modi, a rimproverare il suo ex pupillo (ora c'è Evenepoel nelle sue grazie) ce ne fosse bisogno.

