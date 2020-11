Come sarà l’autunno di Fabio Jakobsen? Come quello di tutti i professionisti, pian piano in sella per essere pronti appena possibile. Dalla sua motivazione, non sembrerebbe che solo pochi mesi fa l’olandese è stato in coma per un bruttissimo incidente al Giro di Polonia causato dal connazionale Dylan Groenewegen. E se quest’ultimo rischia 9 mesi di squalifica, l’altro è pronto a tornare.

Fabio vuole essere al nostro camp e sarebbe bellissimo. Sapete che avrei potuto tagliare il suo stipendio? Non l’ho fatto e non lo farò, anzi: nel 2021 avrà il significativo aumento di stipendio che avevamo già concordato

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: tutte le tappe da Irún a Madrid 2 ORE FA

Il patron della Deceuninck Quick Step, Patrick Lefevere, ha dedicato al suo pupillo una rubrica sul settimanale Het Nieuwsblad in cui ha commentato la situazione del suo corridore e applaudito l’ambizione dello stesso verso la prossima stagione.

“Ha percorso molta strada nel suo cammino di riabilitazione, ma tanta ancora ne resta da fare, un percorso è quasi incalcolabile. Pensate che gli è stato rimosso un pezzo di osso dal fianco che poi gli è stato impiantato per ricostruire la mascella. Un'operazione molto dolorosa che ha costretto Fabio a camminare con le stampelle per due settimane”

Per il recupero completo, dice Lefevere servirà decisamente tanto tempo, molto più di quello pensato.

“L'osso applicato deve guarire per tre mesi prima che gli impianti possano essere inseriti e poi serviranno altri tre mesi di recupero prima che possano essere finalmente posizionati i nuovi denti”

Dopo tutto il tempo e il dolore passato, ne servirà ancora tanto ma Jakobsen non solo è fiducioso e paziente, ma ha anche mostrato voglia di tornare, anche solo “in borghese” dalla sua squadra il prima possibile.

“Fabio vuole essere a tutti i costi al nostro camp di dicembre, sarebbe bellissimo. Vi confesso che avevo paura dell'impatto mentale che poteva lasciargli l'incidente, ma lui mi assicura che non sarà un problema. E la nostra squadra crede in lui. Da contratto avrei potuto tagliare della metà lo stipendio di Fabio, cosa che ovviamente non ho fatto e non farò. Anzi, nel 2021 avrà il significativo aumento di stipendio che avevamo già concordato per la prossima stagione, perché è giusto che sia così”

E dalle parole dolci per il suo Fabio, a quelle al veleno per Groenewegen. L’UCI sta valutando 9 mesi di stop per quanto successo in quella prima tappa del Polonia.

“Non ho intenzione di soffermarmi troppo sulla possibile sospensione di Dylan Groenewegen, anche se ho letto che l'UCI sta valutando la possibilità di sospenderlo fino a maggio. Credetemi, se passaste un pomeriggio con Fabio quei nove mesi di possibile squalifica vi sembrerebbero pochi…”

Groenewegen in lacrime per Jakobsen: "Sono mortificato, prego perché recuperi presto"

Vuelta di Spagna Vuelta 2020, tappa 18: Madrid-Madrid, percorso in 3D 2 ORE FA