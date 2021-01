Dopo un 2020 da dimenticare, inizio di nuovo anno ancora tutt’altro che sorridente per Letizia Paternoster. Nella passata stagione la ciclista trentina ha avuto diversi problemi fisici e, proprio quando sembrava pronta per lanciarsi verso l'annata olimpica, è stata costretta aduno stop importante. Come dichiarato proprio dall’azzurra su Facebook, nelle scorse settimane è arrivata la positività al Covid-19.