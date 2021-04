Liegi-Bastogne-Liegi (Tom Pidcock ha dato forfait e non sarà al via dell'ultima delle Tre Classiche delle Ardenne dopo un 2° posto mini raduno di mountain bike, con il britannico che sarà al via della prova olimpica di Tokyo alla caccia di Ormai ci avevamo preso gusto e ce lo aspettavamo combattente anche tra le côtes della ecco la guida completa ) per dare fastidio a Roglic e Alaphilippe. Nelle ultime ore, però,ha dato forfait e non sarà al via dell'ultima delle Tre Classiche delle Ardenne dopo un 2° posto all'Amstel Gold Race e un 6° posto alla Freccia Vallone . La caduta nel finale, però, l'ha condizionato e Pidcock ha ancora un po' di dolore. Inoltre, nelle prossime settimane sarà impegnato per un, con il britannico che sarà al via dellaalla caccia di una medaglia nel Cross Country . La sfida a Schurter e a van der Poel è lanciata.

Niente di grave, ma la caduta a 27,9 km dal traguardo è rimasta comunque nelle gambe di Pidcock che ha preferito non forzare per essere alla Liegi proprio in vista degli obiettivi futuri. Tutto sommato, il britannico ha fatto un eccellente inizio di stagione, conquistando la Freccia del Brabante dove ha stravinto il duello con van Aert.

Le Classiche di Tom Pidcock nel 2021

Corsa Piazzamento Omloop Het Nieuwsblad 55° Kuurne-Bruxelles-Kuurne 3° Strade Bianche 5° Milano-Sanremo 15° E3 Saxo Bank Classic 25° Attraverso le Fiandre 43° Giro delle Fiandre 41° Freccia del Brabante 1° Amstel Gold Race 2° Freccia Vallone 6°

La Ineos Grenadiers ci proverà, a questo punto, con il tridente Kwiatkowski, Carapaz, Adam Yates, con i tre che ci avevano provato anche alla Freccia Vallone, anche se senza successo, tanto che il migliore era stato proprio Pidcock nonostante una caduta nel finale. Della “partita” anche il vincitore dell'ultimo Giro Geoghegan Hart, nel ruolo di gregario di lusso.

