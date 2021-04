Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Alaphilippe ancora ko in volata: rivivi la vittoria di Pogacar

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Proprio come lo scorso anno, Alaphilippe viene beffato al fotofinish. Quella volta fu Roglic ad approfittare dall'esultanza precoce del francese, questa volta ci pensa Pogacar a scavalcarlo all'ultimo. Prima monumento in carriera per lo sloveno della UAE Emirates.

00:01:53, 40 minuti fa