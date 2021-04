Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Giornata da ricordare per Lorenzo Rota: 230 km di fuga alla Liegi

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Andato in fuga con il compagno di squadra Vliegen, Lorenzo Rota - dell'Intermarché-Wanty-Gobert - si è regalato una bella giornata di fuga in una Classica Monumento come la Liegi. Partiti all'attacco al km 6, sono stati al vento per 230 km prima di essere ripresi dal gruppo dei big. Tutta esperienza in vista delle prossime corse.

00:00:50, un' ora fa