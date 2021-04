A vincere è ancora uno sloveno, anche se non è stato il favorito numero 1 di giornata. Questa volta Roglic paga le fatiche dell'Amstel, da gregario, e della Freccia Vallone e viene messo in trappola degli uomini dell'UAE Emirates che oggi avevano una voglia di vincere clamorosa. Un po' per come Pogacar l'aveva perso lo scorso anno, un po' perché il team emiratino era stato escluso dalla Freccia Vallone di qualche giorno fa per due casi covid, benché fossero falsi positivi. Il vincitore del Tour de France è stato sempre nelle posizioni ed è stato reattivo quando Woods ha portato via il drappello decisivo degli uomini a caccia della Liegi. Poi ha battuto Alaphilippe allo sprint, cosa non di tutti i giorni considerando lo spunto veloce del campione del mondo che, dopo la 3a Freccia Vallone in carriera, manca ancora l'assalto alla Liegi.

Alaphilippe ancora ko in volata: rivivi la vittoria di Pogacar

L'ordine d'arrivo

Ciclismo Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 6h39'26'' 2. Julian Alaphilippe st 3. David Gaudu st 4. Alejandro Valverde st 5. Michael Woods st 6. Marc Hirschi +7'' 7. Tiesj Benoot +7'' 8. Bauke Mollema +7'' 9. Maximilian Schachmann +9'' 10. Matej Mohoric +9'' 11. Michal Kwiatkowski +9'' 12. Jakob Fuglsang +9'' 13. Primoz Roglic +9'' 14. Esteban Chaves +9'' 15. Guillaume Martin +9'' 16. Davide Formolo +9''

Rivivi la Liegi-Bastogne-Liegi On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi | Prova maschile 00:00:00 Replica

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42