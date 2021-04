Roglic paga le fatiche dell'Amstel, UAE Emirates che oggi avevano una voglia di vincere clamorosa. Un po' per come Pogacar l'aveva persa lo scorso anno, un po' perché il team emiratino era stato escluso dalla Freccia Vallone di qualche giorno fa per due casi covid, benché fossero falsi positivi (Woods ha portato via il drappello decisivo a 13 km dalla fine. Poi ha battuto Alaphilippe allo sprint, cosa non di tutti i giorni considerando lo spunto veloce del campione del mondo che, dopo la Valverde che se l'è giocata male alla fine, anche se era ancora lì a battagliare per vincere, nel giorno del suo 41esimo compleanno. Lui voleva raggiungere Merckx nell'albo d'oro della Doyenne: missione non compiuta, ma era comunque lì. Chapeau! A vincere è ancora uno sloveno, anche se non è stato il favorito numero 1 di giornata. Questa voltapaga le fatiche dell'Amstel, da gregario , e della Freccia Vallone e viene messo in trappola degli uomini dell'che oggi avevano una voglia di vincere clamorosa. Un po' per comel'aveva persa lo scorso anno, un po' perché il team emiratino eradi qualche giorno fa per due casi covid, benché fossero falsi positivi ( appurati ben prima dello start ufficiale ). Il vincitore del Tour de France è stato sempre nelle posizioni ed è stato reattivo quandoha portato via il drappello decisivo a 13 km dalla fine. Poi ha battutoallo sprint, cosa non di tutti i giorni considerando lo spunto veloce del campione del mondo che, dopo la 3a Freccia Vallone in carriera , manca ancora l'assalto alla Liegi. Ai piedi del podio arriva inveceche se l'è giocata male alla fine, anche se era ancora lì a battagliare per vincere, nel giorno del suo. Lui voleva raggiungeredella Doyenne: missione non compiuta, ma era comunque lì. Chapeau!

Alaphilippe ancora ko in volata: rivivi la vittoria di Pogacar

L'ordine d'arrivo

Ciclismo Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 6h39'26'' 2. Julian Alaphilippe st 3. David Gaudu st 4. Alejandro Valverde st 5. Michael Woods st 6. Marc Hirschi +7'' 7. Tiesj Benoot +7'' 8. Bauke Mollema +7'' 9. Maximilian Schachmann +9'' 10. Matej Mohoric +9'' 11. Michal Kwiatkowski +9'' 12. Jakob Fuglsang +9'' 13. Primoz Roglic +9'' 14. Esteban Chaves +9'' 15. Guillaume Martin +9'' 16. Davide Formolo +9''

Pogacar: "Senza parole, volevo a tutti i costi la Liegi"

7 in fuga: c'è anche Lorenzo Rota

Dopo 6 km viene via la fuga con l'attacco di 7 uomini: al vento ci sono Huys e Paasschens (Bingoal WB), Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Chernetskiy (Gazprom RusVelo), Marczynski (Lotto Soudal) e Van Poucke (Vlaanderen-Baloise). A fare l'andatura in gruppo la Deceuninck Quick Step del grande favorito Alaphilippe, la Jumbo Visma di Roglic e l'UAE Emirates di Pogacar. I 7 acquisiscono un vantaggio anche superiore ai 10 minuti sul gruppo, ma sulla prima côte di giornata, la Côte de La Roche-en-Ardenne, il margine scende a 8'50''.

La Ineos in blocco: parte da solo Carapaz

Sulla Côte de la Haute-Levée c'è qualche movimento, con una fiammata tentata anche dal campione olimpico Van Avermaet. Alla fine riescono ad evadere in tre sul Col du Rosier con l'azione del trio Padun-Vanhoucke-Donovan. Sulla Côte de la Redoute si fa sempre la differenza e Geoghegan Hart va con una frullata che crea un buco: Pogacar subito dietro, Roglic riesce a prendere il treno all'ultimo, restano distanziati invece Alaphilippe e Valverde. La Ineos ci prova e ci riprova, con altre fiammate di Geoghegan Hart e Adam Yates che riescono a mettere in trappola Roglic e Alaphilippe. Restano ancora Chaves, Pogacar, Higuita e Gaudu e, a questo punto, quando mancano 21,5 km, se ne va in solitaria Carapaz.

Roglic in trappola: Pogacar batte Alaphilippe

Può essere l'azione decisiva, ma arrivano gli UAE Emirates, con Formolo a chiudere sull'ecuadoriano sulla Côte de la Roche-aux-faucons (Carapaz verrà poi squalificato per posizione irregolare in bici in discesa). Erano rientrati anche Alaphilippe, Roglic e Valverde e proprio sulla parte finale dell'ultima salita ecco che parte un drappello di 5 uomini come lo scorso anno. Woods si porta dietro Pogacar, Valverde, Gaudu e Alaphilippe, mentre rimane in trappola Roglic che era senza compagni di squadra. Lo sloveno proverà a rientrare, ma non trova l'accordo con Fuglsang e Kwiatkowski e la gara è ormai andata. Se la giocheranno i 5 in volata: Valverde viene lasciato davanti come lepre e non se la gioca come vorrebbe, dietro parte Alaphilippe che viene però rimontato da Pogacar che riesce a mettere la ruota davanti sulla linea del traguardo. Ancora una volta beffato da uno sloveno il campione del mondo che non riesce a conquistare una delle sue Monumento preferite. Prima Monumento in carriera invece per Pogacar che l'anno scorso fece 3° alla Liegi.

Rivivi la Liegi-Bastogne-Liegi On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi | Prova maschile 00:00:00 Replica

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42