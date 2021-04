Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Pogacar: "Sono senza parole, volevo a tutti i costi la Liegi"

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Pogacar cercava riscatto, per come era andata la Liegi dello scorso anno per come non è andata la Freccia Vallone di questa stagione con l'UAE Emirates che è stata esclusa per due casi di covid, nonostante fossero falsi positivi. Lo sloveno voleva aggiungere il suo nome nell'albo d'oro e ce l'ha fatta.

00:01:51, 21 minuti fa