Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Posizione irregolare in discesa: la VAR squalifica Carapaz per la supertuck!

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Non è la prima, non sarà neanche l'ultima. La VAR interviene nuovamente e squalifica Richard Carapaz che si era reso protagonista di un'azione che sembrava anche efficace per andare al traguardo. Il corridore della Ineos Grenadiers è stato pizzicato in posizione irregolare in discesa con la supertuck, nonostante fosse comunque sulla sella. Niente da fare: squalificato!

00:00:17, 30 minuti fa