Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Primoz Roglic: "Sono andati troppo forte, non avevo le gambe"

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Questa volta niente da fare per Roglic che non riesce a bissare il successo del 2020 e non riesce a stare con i migliori per giocarsi la vittoria di corsa dopo essersi staccato sulla Côte de la Roche-aux-faucons. Ora un po' di riposo per lo sloveno che rivedremo al Tour de France.

00:01:49, un' ora fa