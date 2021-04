Tadej Pogacar che, con Monumento in carriera. A 22 anni. Lo sloveno che dà l'impressione di potersi fare strada soltanto 20 mila euro per la vittoria della Liegi. Somma che dovrà peraltro dividere con i suoi compagni di squadra e l'intero staff dell'UAE Emirates: pratica che si fa in tutte le squadre per la spartizione dei premi (leggi la Importantissimo successo perche, con la vittoria della Liegi , ha conquistato la sua prima. A 22 anni. Lo sloveno che dà l'impressione di potersi fare strada su ogni terreno del mondo del ciclismo , dopo la vittoria - neanche qualche mese fa - del Tour de France. Ma quanto ha guadagnato Pogacar per questo sigillo alla Doyenne? Sorprenderà, ma Pogacar ha raccoltoper la vittoria della Liegi. Somma che dovrà peraltro dividere con i suoi compagni di squadra e l'intero staff dell'UAE Emirates: pratica che si fa in tutte le squadre per la spartizione dei premi (leggi la classifica dei corridori più pagati al mondo ).

Alaphilippe ancora ko in volata: rivivi la vittoria di Pogacar

Ecco i premi della Liegi-Bastogne-Liegi

Liegi-Bastogne-Liegi Pogacar: "Sono il più forte? Non lo so"; Alaphilippe: "Tadej furbo" 3 ORE FA

Corridore Premio in denaro 1. Tadej Pogacar 20.000€ 2. Julian Alaphilippe 10.000€ 3. David Gaudu 50.00€ 4. Alejandro Valverde 25.00€ 5. Michael Woods 20.00€ 6. Marc Hirschi 15.00€ 7. Tiesj Benoot 15.00€ 8. Bauke Mollema 10.00€ 9. Maximilian Schachmann 10.00€ 10. Matej Mohoric 500€ 11. Michal Kwiatkowski 500€ 12. Jakob Fuglsang 500€ 13. Primoz Roglic 500€ 14. Esteban Chaves 500€ 15. Guillaume Martin 500€ 16. Davide Formolo 500€ 17. Jack Haig 500€ 18. Adam Yates 500€ 19. Michael Matthews 500€ 20. Patrick Konrad 500€

*da spartire con tutta la squadra (corridore, dirigenti, staff)

Pogacar, Valverde e Alaphilippe vanno: Roglic è in trappola

20mila euro al vincitore. Una tappa del Giro vale 11 mila euro

20 mila euro al vincitore, 10 mila euro al 2° classificato e 5000€ al 3°, sono le stesse che vengono versate anche alla Milano-Sanremo, alla Parigi-Roubaix e alle altre corse Monumento pattuito dalla UCI che, inoltre, non sborsa il 100% della cifra visto l'impegno anche delle rispettive Federazioni a partecipare in quanto organizzatori. Cifre che sicuramente stonano rispetto ad un Grande Giro. È chiaro che vincere un Giro o un Tour differisce dal vincere una Classica Monumento, ma vincere una singola tappa di un Grande Giro vale 11.000€. Più della metà di una Classica Monumento... È vero, è un montepremi un po' povero, ma è il massimo che si garantisce per le Classiche Monumento. Le cifre di, 10 mila euro al 2° classificato e 5000€ al 3°, sono le stesse che vengono versate anche alla Milano-Sanremo, alla Parigi-Roubaix e alle altre corse Monumento presenti nel calendario . I montepremi possono sempre variare nel tempo, ma questo è quantoche, inoltre, non sborsa il 100% della cifra visto l'impegno anche delle rispettive Federazioni a partecipare in quanto organizzatori. Cifre che sicuramente stonano rispetto ad un Grande Giro. È chiaro che vincere un Giro o un Tour differisce dal vincere una Classica Monumento, ma vincere una singola. Più della metà di una Classica Monumento...

Stuyven re della Primavera

Essendo stata la Liegi la terza Monumento di questo 2021, possiamo anche stilare una sorta di classifica di quelli più “pagati” in questo inizio di stagione in base ai piazzamenti di Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi. Come detto, le cifre sono già prefissate in base ai piazzamenti dal 1° al 20° posto e quindi non si può sbagliare. Quello che ha guadagnato di più? Jasper Stuyven che, dopo aver vinto la Milano-Sanremo, ha fatto comunque 4° al Fiandre. Seguono Asgreen e Pogacar, rispettivamente vincitori del Giro delle Fiandre e della Liegi, poi van der Poel e Alaphilippe.

Stuyven brucia i big e vince la Milano-Sanremo: riguarda il finale

Quelli che hanno guadagnato di più nel 2021

Corridore Premio in denaro* 1. Jasper Stuyven 22.500€ 2. Kasper Asgreen 20.000€ 2. Tadej Pogacar 20.000€ 4. Mathieu van der Poel 12.000€ 5. Julian Alaphilippe 10.500€ 6. Caleb Ewan 10.000€ 7. Wout van Aert 6.500€ 8. Greg Van Avermaet 5.500€ 9. David Gaudu 5.000€ 10. Peter Sagan 3.000€

*statistica calcolata solo sulle 3 Monumento corse fino a questo punto della stagione

Classifica che andremo poi ad aggiornare ad ottobre con Parigi-Roubaix e Giro di Lombaria che concluderanno la stagione dopo il Mondiale.

Crampi e Asgreen, van der Poel battuto: rivivi la volata

Liegi-Bastogne-Liegi Valverde resta a -1 da Eddy Merckx: ci riproverà nel 2022? 4 ORE FA