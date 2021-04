Ciclismo

Liegi - Pogacar, Valverde e Alaphilippe inseguono Woods: Roglic è in trappola

LIEGI - È il momento decisivo della corsa, sulla Côte de la Roche-aux-faucons. È Woods a portare via il drappello di corridori che si giocherà la corsa: con lui Valverde, Pogacar, Gaudu e Alaphilippe. Non ce la fa invece Roglic che manca così il bis alla Doyenne. Lo sloveno cerca collaborazione, ma alla sua ruota ci sono Formolo e Hirschi come due squali affamati. Roglic è in trappola.

00:00:46, un' ora fa