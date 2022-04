Romain Bardet torna a parlare della torna a parlare della terribile caduta che ha visto coinvolti lui e Julian Alaphilippe alla Liegi-Bastogne-Liegi. A caldo aveva parlato della caduta come di un incubo e racconta tutto all’Equipe.

"Vedo Julian, vedo che sta davvero male. Riesce a malapena a respirare, non parla e non si muove. Ho avuto come l’impressione che fossi l’unico lì a vedere che stava soffrendo e che la gara stesse continuando senza badare a lui. Ho avuto paura che rimanesse lì, tutto solo, per sempre”.

Una frase che fa gelare il sangue, e Bardet continua. “Temevo il peggio. Temevo che le sue vertebre fossero compromesse, che non potesse più camminare”.

"Cadi nel fosso a 70 all’ora e nessuno ti soccorre. La gara non può avere precedenza su tutto"

Di certo quell’incidente ha lasciato strascichi pesanti a livello fisico sui ciclisti: due costole rotte, scapola fratturata, pneumotorace col rischio di stagione finita. Nella giornata di lunedì, Bardet con un tweet ha rimarcato quanti rischi assumono i corridori in gara , forse eccessivi per il francese, che potrebbero causare cadute e danni come quelli della Liegi.

"Prima c’era una sorta di Gentlemen Agreement in gruppo, non si prendeva mai il posto di un corridore che pilota un compagno. Oggi invece tutti si intrufolano ovunque, sono pronti a tutto pur di farcela”

E il racconto di Bardet non si ferma solo alla caduta e alle condizioni di Alaphilippe ma va avanti ripercorrendo anche la risalita dal fosso per tornare in gara.

Torno in strada e per poco non vengo colpito da un direttore sportivo in ammiraglia completamente pazzo che voleva tornare davanti nel gruppo. Sembrano prendere quella caduta come un normale momento di corsa, come se la competizione avesse comunque precedenza sul resto”

