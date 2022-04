Dopo aver saltato la Freccia Vallone non sarà presente anche alla Liegi-Bastogne-Liegi . L'abruzzese avrebbe dovuto partecipare ad entrambe le corse delle Ardenne per preparare al meglio ile, invece, in accordo con il suo team, si è deciso di continuare gliper recuperare il tempo perduto. Sì, perché la bronchite avuta durante e dopo la Volta Catalunya ha costretto Ciccone ad un periodo di stop e laha adottato un programma di allenamenti consono all'inizio del Giro senza altre 'distrazioni'.

Ciccone resterà quindi una settimana in più in, in Spagna, per prepara la corsa a tappe rosa. Dopo il periodo di lavoro in altura ci sarà poi il trasferimento verso l'Ungheria da dove partirà il Giro il 6 maggio prossimo con la prima tappa di Budapest.