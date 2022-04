Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - 39 anni e non sentirli: rivivi la vittoria della van Vleuten. Niente da fare per Marta Cavalli

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Con un attacco negli ultimi 14 km, sulla Côte de la Roche-aux-Faucons, la van Vleuten è riuscita a sbarazzarsi di tutte le rivali, Cavalli e Longo Borghini comprese. Poi è stata una cronometro individuale per la neerlandese che è arrivata da sola al traguardo. 39 anni per lei e la seconda Liegi in tasca.

00:00:54, 17 minuti fa