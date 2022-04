Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Anche Grace Brown (compagna della Cavalli) ci aveva provato: il suo attacco ai -22

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Dopo la Côte de la Redoute, con la van Vleuten che era stata ripresa, Marta Cavalli ha mandato la Brown in avanscoperta per far lavorare le altre. Che azione dell'australiana che è stata però ripresa sulla Côte de la Roche-aux-Faucons.

00:01:59, 24 minuti fa