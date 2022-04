Trittico delle Ardenne lanciato da Kwiatkowski che ha vinto, Liegi-Bastogne-Liegi. Sarà anche l'ultima Classica della stagione e, da domenica sera, si potrà cominciare a pensare seriamente ai Grandi Giri. Alaphilippe vogliono rifarsi dopo non essere stato della partita sul Mur de Huy, dopo essere partito troppo dietro sulla salita. Non ci sarà invece Pogacar, il campione in carica, Alejandro Valverde all'ultima recita in carriera alla Liegi. E il murciano punta davvero alla vittoria, Eddy Merckx. Si chiude illanciato dache ha vinto, due settimane fa, l'Amstel Gold Race . Trittico proseguito col successo di Teuns alla Freccia Vallone e che si concluderà con la 108esima edizione della. Sarà anche l'ultima Classica della stagione e, da domenica sera, si potrà cominciare a pensare seriamente ai Grandi Giri.vogliono rifarsi dopo non essere stato della partita sul Mur de Huy, dopo essere partito troppo dietro sulla salita. Non ci sarà invece, il campione in carica, a causa di un lutto familiare . Occhio invece adall'ultima recita in carriera alla Liegi. E il murciano punta davvero alla vittoria, che vorrebbe dire record : raggiungerebbe quota 5 come

Dove seguire la Liegi-Bastogne-Liegi in diretta tv e streaming

Liegi-Bastogne-Liegi Last Dance Valverde: l'ultima recita per il record di Merckx 22/04/2022 A 19:07

La Liegi-Bastogne-Liegi sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:25 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Saranno 10 le Côtes che impreziosiranno il percorso della Liegi. Non solo, visto che tutto il tragitto sarà frastagliato da continui sali e scendi e collinette (non segnate come GPM) per un totale di 4342 metri di dislivello. Prima fase tutto sommato tranquilla, la prima asperità arriverà dopo 76 km con la Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km al 6,2%) che precede l'attraversamento di Bastogne. Dopo 124 km il passaggio sulla Côte de Saint-Roch (1 km all'11,2%), un vero e proprio muro che darà il là ad una serie di côtes da affrontare una in fila all'altra. Dopo Mont-le-Soie e Wanne, al km 182,8, si affronterà la Côte de Stockeu, quella più dura, con il 12,5% di pendenza media e il 15% di picco massimo. Questa è la Côte intitolata a Eddy Merckx, vincitore della corsa ben cinque volte. Superata quota 200 km, avremo il Col du Rosier molto dolce, e poi di nuovo su con la Côte de Desnié (1,6 km all'8,1%, con picco al 9,8%) e la Côte de la Redoute (2,1 km all'8,9%, con picco all'8,1%). A 13,3 km dall'arrivo, l'ultima Côte di giornata, quella de la Roche-aux-Faucons all'11%. In realtà non è proprio finita perché ci sarà anche il dentello di Boncelles subito dopo, non considerato come Côte, anche se parliamo di una salita di 1,2 km al 6,3%. Scollinamento a 10 km dall'arrivo, poi giù verso Liegi e attenzione agli attacchi in pianura per anticipare lo sprint ristretto.

Tutte le Côtes

-Al km 76,8 Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km al 6,2%);

-Al km 124,1 Côte de Saint-Roch (1 km all'11,2%);

-Al km 167,9 Côte de Mont-le-Soie (1,7 km al 7,9%);

-Al km 176,2 Côte de Wanne (3,6 km al 5,1%);

-Al km 182,8 Côte de Stockeu (1 km al 12,5%, con picco al 15%);

-Al km 187 Côte de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%, con picco all'11,9%);

-Al km 201,2 Col du Rosier (4,4 km al 5,9%);

-Al km 214,6 Côte de Desnié (1,6 km all'8,1%, con picco al 9,8%);

-Al km 227,7 Côte de la Redoute (2,1 km all'8,9%, con picco all'8,1%);

-Al km 243,8 Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km all'11%, con picco al 13,2%);

I favoriti

Con l'assenza di Pogacar, tornato in Slovenia per la morte della madre della compagna, tocca ad Alaphilippe e Valverde prendersi il titolo di favoriti della corsa. Alaphilippe cerca riscatto dopo il 4° posto della Freccia Vallone, mentre Valverde è all'ultima recita, a caccia del record di successi. Se dovesse conquistare la Liegi, infatti, andrebbe a quota 5 successi proprio come Eddy Merckx.

Dylan Teuns conquistatore del Mur de Huy a Cosnefroy e Kwiatkowski che hanno mostrato grandi cose in Primavera. C'è Hirschi che ci andò molto vicino nel 2020, occhio a Barguil, Vlasov, ma soprattutto a Mohoric che vuole completare una Primavera stellare dopo quanto fatto vedere alla Non ci sarà invece Gaudu, l'anno scorso sul podio, quest'anno ammalato. Non mancheranno però altri favoriti da inserire nella lista dei papabili. Daconquistatore del Mur de Huy ache hanno mostrato grandi cose in Primavera. C'èche ci andò molto vicino nel 2020, occhio a, ma soprattutto ache vuole completare una Primavera stellare dopo quanto fatto vedere alla Sanremo (vinta) e alla Roubaix ( 5° ), e non solo.

Tra gli italiani in gara anche Vincenzo Nibali, che ci andò molto vicino nel 2012, quando vinse Iglinskiy, oltre a Diego Ulissi e Alberto Bettiol che ricopriranno però tutti un ruolo di gregario.

Valverde, Alaphilippe *****

Cosnefroy, Mohoric, Kwiatkowski, Hirschi, van Aert, Barguil ****

Teuns, Vlasov, Evenepoel, Daniel Martínez, Benoot, Wellens, Woods ***

Kragh Andersen, Guillaume Martin, Madouas, Matthews, Bardet, Pidcock, Mollema **

Vingegaard, Paret-Peintre, Nibali, Bettiol, Powless, Poels, Kelderman, Fuglsang, Gilbert, Higuita, Ion Izagirre, Molard *

L'albo d'oro delle ultime stagioni

2021 Tadej POGACAR;

2020 Primoz ROGLIC;

2019 Jakob FUGLSANG;

2018 Bob JUNGES;

2017 Alejandro VALVERDE;

2016 Wout POELS;

2015 Alejandro VALVERDE;

2014 Simon GERRANS;

2013 Daniel MARTIN;

2012 Maxim IGLINSKIY;

2011 Philippe GILBERT;

2010 Alexandre VINOKOUROV;

2009 Andy SCHLECK;

2008 Alejandro VALVERDE;

Info utili

-Orario di partenza: 10.10,

-Orario d'arrivo: tra le 16.36 e le 17.17,

-Lunghezza: 257,2 km,

-Dislivello: 4342 metri,

-Côtes: 10,

-Edizione: 108esima,

