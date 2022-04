Liegi-Bastogne-Liegi

van Aert in questa stagione? Vincere almeno una Monumento, anche due, tra Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Alla Sanremo Evenepoel e Quinten Hermans. L'obiettivo diin questa stagione? Vincere almeno una Monumento, anche due, tra Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Alla Sanremo non è andato oltre l'8° posto , ma era tutta preparazione per la Ronde e l'Inferno del Nord. Peccato che ci si sia messo il covid, con van Aert così costretto a saltare il Fiandre e a fare la Roubaix con pochissimi giorni di allenamento alle spalle. Una stagione da buttare? No, secondo van Aert. Dopotutto, nonostante le problematiche causa covid, ha fatto 2° alla Roubaix e 3° al debutto alla Liegi. Una corsa che può vincere, come ha scoperto, dopo il 3° posto di giornata alle spalle die Quinten Hermans.

Posso vincere la Liegi

Tutto sommato non è andata male. Con un po' più di fortuna o un po' più di gioco d'azzardo, il secondo posto sarebbe potuto essere lì. Alla fine ho fatto tutto il possibile perché è stato un duro lavoro recuperare su tutti gli attacchi, ma volevo assolutamente il 2° posto. Sono contento di non essere arrivato quarto perché non vorrebbe dire niente. Il terzo posto, ovviamente, non era il mio obiettivo ma ne sono orgoglioso

Ho fatto tutto quello che potevo fare oggi, che era quello di stare con i migliori. Sulla Côtes della Roche-aux-Faucons eravamo tutti 'impiccati'. Ce n'era solo uno che era più forte degli altri. Alla fine Quinten Hermans mi ha superato allo sprint, ma ho visto che un giorno potrò vincere qui alla Liegi. Se ho una giornata eccezionale o una situazione che mi si addice meglio. Lo vedremo in futuro

Chapeau a Evenepoel

La Redoute è stata una salita veloce, ma attaccare lì spesso si rivela troppo presto. L'unica tattica per me era aspettare fino alla Roche-aux-Faucons, quindi sperare di essere ancora con gli altri in cima. Quella era l'unica cosa giusta, perché avevo bisogno di tutte le mie energie per il finale. Ma Remco era davvero super, super, super forte. Rimanere con quel vantaggio contro squadre che stavano lavorando e stavano correndo molto forte, soprattutto con quel vento in testa... È stata una prestazione davvero impressionante. Chapeau!

È stata una buona Primavera

Penso che possiamo guardare indietro a una buona primavera. Il nostro obiettivo era vincere una Monumento, ma non ci siamo riusciti. Posso invocare le circostanze che ho avuto, ma tutto sommato sono felice di quello che ho raggiunto. Anche se non sono certo 10 vittorie su 10

