Liegi-Bastogne-Liegi è una corsa di confine. Non tanto in senso geografico (che si pedali poco lontano da Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo è un dato relativo in un Paese piccolo come il Belgio), quanto come spartiacque tra due momenti diversi della stagione ciclistica: Vincenzo Nibali, uno dei sette possessori della tripla corona (Giro-Tour-Vuelta), ma anche spasimante dichiarato della Doyenne fin dai suoi esordi nel mondo dei professionisti. Laè una corsa di confine. Non tanto in senso geografico (che si pedali poco lontano da Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo è un dato relativo in un Paese piccolo come il Belgio), quanto come in chiusura al circo massimo delle Classiche del Nord e alla vigilia della stagione dei Grandi Giri. E per le sue caratteristiche , è normale che abbia sempre strizzato l'occhio (anche) agli amanti delle salite e ai signori delle corse a tappe. In quest'ultima categoria rientra a pien diritto, uno dei sette possessori della tripla corona (Giro-Tour-Vuelta), ma anchefin dai suoi esordi nel mondo dei professionisti.

Valverde fa sua la Liegi 2017: la dedica è per Scarponi

2005 e un paio di mesi dopo il suo debutto tra i grandi, il siciliano assaggiava per la prima volta la maestosità ciclistica delle Ardenne. La sua prima Monumento (domenica saranno 43), chiusa con un anonimo 112° posto nel giorno di Aleksandr Vinokurov. Una corsa diventata subito il suo punto di riferimento primaverile, che fosse come tappa preziosa di avvicinamento al Giro d'Italia o reale terreno di conquista. Ad oggi, solamente due super veterani come Philippe Gilbert (17) e appena quattro top 10 e un solo podio. E ahilui (e ahinoi) ce lo ricordiamo bene. Correva l'annoe un paio di mesi dopo il suo debutto tra i grandi, il siciliano assaggiava per la prima volta la maestosità ciclistica delle Ardenne. La sua prima Monumento (), chiusa con un anonimo 112° posto nel giorno di Aleksandr Vinokurov. Una corsa diventata subito il suo punto di riferimento primaverile, che fosse come tappa preziosa di avvicinamento al Giro d'Italia o reale terreno di conquista. Ad oggi, solamente due super veterani come(17) e Alejandro Valverde (16) hanno più gettoni di lui (15) in questa corsa nata nel 1892. Eppure la Liegi non lo ha mai ricambiato davvero, concedendogliquattro top 10 e un solo podio. E(e) ce lo ricordiamo bene.

Nibali viene superato da Iglinskiy e perde la Liegi 2012 Credit Foto Getty Images

La beffa del 2012

Vincenzo Nibali, palmarés alla mano, è uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre. E come quasi tutti i campioni, insieme ai successi memorabili ha vissuto anche cocenti delusioni. Ci ricordiamo delle Olimpiadi di Rio e di quella caduta in discesa che gli tolse una medaglia quasi certa. O il Mondiale di Firenze, dove fu vittima della subdola tattica spagnola a firma Valverde-Rodriguez e vide esultare Rui Costa, mentre lui chiuse quarto. Ma in cima alla lista, chissà, potrebbe esserci l'edizione della Doyenne del 2012. Esattamente dieci anni fa. Con indosso il verde Liquigas, lo Squalo attaccò sulla côte de la Roche-aux-Faucons e si involò a 19 chilometri dal traguardo. Un'azione poderosa, che sembrava poter aver solo un esito trionfale. Non andò così. Dal mazzo di campioni all'inseguimento fuoriuscì Maxim Iglinskiy, corridore dal palmarés modesto, che lo riprese e staccò a un chilometro dalla fine, sull'ultima asperità verso il traguardo. Di quel beffardo rivale, Nibali divenne compagno all'Astana poco tempo dopo, ma non durò molto perchè il kazako fu squalificato per doping e non tornò più in gara.

Quando è arrivato Iglinskiy ho provato a stargli a ruota, ma non ce l’ho fatta. Certo, il kazako è un ottimo corridore ma avrei preferito che a battermi fosse stato Gilbert! [Vincenzo Nibali]

34°) sia indicativo a riguardo (il Mur de Huy non è proprio il suo piatto preferito), ma piuttosto per le difficoltà di una Primavera che ha portato più malanni che soddisfazioni. La giovane concorrenza scalpita e pratica un ciclismo dispendioso. In più, c'è da fare i conti con una condizione calibrata proprio sul Giro d'Italia, Nibali torna alla Liegi a tre anni dall'ultima volta e a diciassette dalla prima, ma non lo fa certo in pompa magna. Non che il risultato della Freccia-Vallone di mercoledì ) sia indicativo a riguardo (il Mur de Huy non è proprio il suo piatto preferito), ma piuttosto per le difficoltà di una Primavera che ha portato più malanni che soddisfazioni.. In più, c'è da fare i conti con una condizione calibrata proprio sul al via sabato 6 maggio da Budapest . Certo, Vincenzo fa parte anche della categoria dei corridori che non gareggiano quasi mai al solo scopo di timbrare il cartellino, tanto più in una corsa del genere. Neanche a quasi 38 anni. Ma non sarà affatto semplice ritagliarsi un posto al sole.

Il duello Nibali-Caruso è uno spettacolo! Due minuti a tutto gas

Gli italiani vittoriosi alla Liegi

D. DI LUCA 2007 D. REBELLIN 2004 P. BETTINI 2000, 2002 M. BARTOLI 1997, 1998 M. ARGENTIN 1985, 1986, 1987, 1991 S. CONTINI 1982 C. PREZIOSI 1965

ha visto il nostro tricolore piuttosto sbiadito. Con Danilo Di Luca 2007. Da allora è stato digiuno, con poche apparizioni nelle zone altissime degli ordini d'arrivo. L'ardennista doc Davide Rebellin sul podio nel 2008 e nel 2009, il già citato Nibali con Enrico Gasparotto nel 2012 e Davide Formolo nel 2019. La Classica in cui avevamo ottenuto 11 successi in 26 edizioni tra gli anni '80 e i 2000 si è fatta poco più che un miraggio e anche quest'anno agiremo sottotraccia. E tra qualche assenza pesante e atleti di livello al via con precisi ordini di scuderia o con una forma deficitaria, sarà un altro giovincello a guidare la pattuglia insieme a Nibali: Domenico Pozzovivo, classe '82. Il discorso vale per lui e per gli italiani in generale, in una corsa che da diversi anni a questa parte. Con il successo di Sonny Colbrelli nella Parigi-Roubaix dello scorso ottobre, la Liegi-Bastogne-Liegi è diventata la Monumento in cui non alziamo le braccia da più tempo: 15 anni,. Da allora è stato digiuno, con poche apparizioni nelle zone altissime degli ordini d'arrivo. L'docsul podio nel 2008 e nel 2009, il già citato Nibali connel 2012 enel 2019. La Classica in cui avevamo ottenutosi è fatta poco più che un miraggio e anche quest'anno agiremo sottotraccia. E tra qualche assenza pesante e atleti di livello al via con precisi ordini di scuderia o con una forma deficitaria, sarà un altroa guidare la pattuglia insieme a Nibali:, classe '82.

Esulta Alaphilippe ma vince Roglic: la pazza Liegi 2020

