Ciclismo

Lotto Thüringen Ladies Tour - C'è qualcuno che riesce a battere la Manly: è la Biriukova dopo quasi 100 km di fuga

LOTTO THÜRINGEN TOUR - Dopo 4 vittorie su 4 per la BikeExchange (3 con la Manly e una con la Baker), arriva 'finalmente' il primo successo di un'altra squadra. L'Arkéa con la Biriukova che, per battere la Manly, deve farsi 95 km di fuga solitaria. La Manly fa comunque 2a e incrementa in classifica generale: 7a al traguardo Silvia Zanardi.

00:00:29, un' ora fa