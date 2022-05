Ciclismo

Lotto Thüringen Tour - Manly cannibale: 4 vittorie su 6 al Thüringen Tour: Zanardi 3a

LOTTO THÜRINGEN TOUR - Quarta vittoria su sei tappe per Alexandra Manly che, prima di questa corsa a tappe tedesca, non era mai riuscita ad imporsi in carriera su strada (lei che in pista è stata campionessa del mondo nella corsa a punti). L'australiana fa sua anche la classifica generale. Peccato per Silvia Zanardi: altro 3° posto di giornata, in classifica sarà 4a.

