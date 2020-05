L’UCI ufficializza finalmente il calendario italiano 2020, ancora dubbi sul Lombardia

Nibali - Giro di Lombardia 2019 - Imago pub not in FRA

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo i tanti “rumors” dei giorni precedenti oggi l’UCI ha finalmente confermato il proprio calendario che fino ad ora non era ancora stato ufficializzato. Se molte date sono state svelate, gli appassionati della sella e dei pedali italiani dovranno invece aspettare il 9 giugno per le conferme sulle corse World Tour dello stivale, tra cui il Giro di Lombardia e la Milano-Sanremo.

Di seguito l’elenco di tutte le corse confermate oggi, con la Milano-Torino che per ora risulta essere il primo appuntamento stagionale (5 agosto). Ovviamente bisogna però considerare che la Strade Bianche, di cui la data è ancora incerta, potrebbe svolgersi proprio l’1 agosto, in uno scenario, se possibile, ancora più difficile di quello in cui già solitamente la corsa viene disputata.

Play Icon

Ciclismo Giro Classic: Esteban Chaves beffa tutti a Corvara, è il suo primo successo alla corsa rosa DA 4 ORE

IL CALENDARIO ITALIANO CONFERMATO

05 Aug 2020 Milano-Torino

18 Aug 2020 Giro dell’Emilia

20 Aug 2020 Gran Piemonte

29 Aug 2020 Trofeo Matteotti

30 Aug 2020 Memorial Marco Pantani

01 Sep-05 Sep 2020 Settimana Internazionale Coppi e Bartali

16 Sep 2020 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini

17 Sep 2020 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli

20 Sep 2020 Giro dell’Appennino

22 Sep 2020 Regione Lombardia

27 Sep 2020 Giro del Medio Brenta

08 Oct-11 Oct 2020 56° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

25 Oct 2020 105^ Popolarissima

LE DATE ITALIANE DA CONFERMARE

01 Aug 2020 Strade Bianche

08 Aug 2020 Milano-Sanremo

07 Sep-14 Sep 2020 Tirreno-Adriatico

03 Oct-25 Oct 2020 Giro d’Italia

31 Oct 2020 Campionato Nazionale – Italia

31 Oct 2020 Il Lombardia

michele.giovagnoli@oasport.it

Play Icon WATCH 🎙 Cassani: "Calendario? L’Italia non è penalizzata, però la Liegi durante il Giro..." 00:28:26

Ciclismo Luis Villalobos della EF Pro Cycling positivo all'ormone della crescita DA 7 ORE