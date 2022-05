Ciclismo

Marcel Kint Classic - De Lie vince il Marcel Kint Classic: ko Luca Mozzato in volata

MARCEL KINT CLASSIC - Quarta vittoria stagionale per Arnaud De Lie che vince la volata di Zwevegem battendo il nostro Luca Mozzato, Thijssen e Lawless. In top 10 anche un altro italiano: Niccolò Bonifazio che chiuse 9°. Per De Lie è la quarta vittoria in stagione che risolleva un po' le sorti della Lotto Soudal.

00:01:20, 26 minuti fa