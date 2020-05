Mathieu van der Poel apre a Lombardia e Liegi: "Se c’è la possibilità voglio assolutamente correrle"

Dal nostro partner OAsport.it

Ad inizio stagione non erano nel mio programma, ma ora che le cose sono cambiate, se ci fosse la possibilià, vorrei assolutamente farle” parole di Mathieu van der Poel, riportate da Wielerfliets.be, riguardo la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia, le due grandi classiche probabilmente meno adatte alle sue caratteristiche, alle quali, però, se la sua squadra venisse invitata, sarebbe pronto a prendervi parte volentieri. D’altronde il campionissimo neerlandese non si è mai posto dei limiti e ha fatto capire, a più riprese, che su strada vuole vincere tutte le gare in linea più prestigiose.

Attualmente la sua Alpecin-Fenix ha già ricevuto l’invito per la Liegi-Bastogne-Liegi, dunque le probabilità di vedere l’iridato del ciclocross alla Doyenne sono molto elevate. Al contrario, invece, il sodalizio di van der Poel non ha ancora avuto la wild card per la Classica delle Foglie Morte. Però, dato che il neerlandese prenderà parte sia alla Strade Bianche che alla Milano-Sanremo, è molto probabile che RCS punti ad averlo al via del Lombardia e, magari, anche delle altre classiche italiane che si svolgeranno nel mese di agosto.

Mathieu, oltretutto, è interessato anche alla partecipazione alla Tirreno-Adriatico, dato che la sua squadra non è stata invitata al Tour de France. Tuttavia, quando RCS ha assegnato le wild card per la Corsa dei Due Mari, l’Alpecin era stata scartata. Inoltre, lo stesso van der Poel è un po’ titubante all’idea di correre in Italia a metà settembre, poiché, nel caso dovessero esserci dei positivi al coronavirus durante la manifestazione, si ritroverebbe bloccato nel Bel Paese per 15 giorni a poche settimane da Fiandre e Roubaix.

