Mathieu van der Poel non parteciperà alla Gand-Wevelgem 2021, semiclassica in terra fiamminga in programma domani (domenica 28 marzo). Il fuoriclasse olandese ha rinunciato alla prestigiosa corsa di un giorno, uno degli eventi più importanti dell’intensa primavera di ciclismo che entrerà poi nel vivo con il Giro delle Fiandre previsto per la Domenica di Pasqua (tra otto giorni).

Il 26enne, quest’anno già vincitore delle Strade Bianche grazie a un attacco strepitoso sullo strappo conclusivo che conduceva in Piazza del Campo a Siena, è reduce dal quinto posto alla Milano-Sanremo e dalla terza piazza al Saxo Bank Classic di Harelbake ieri. Dunque niente muri e pavé per l’alfiere della Alpecin-Fenix, il quale sarebbe stato uno dei grandi favoriti della vigilia per la vittoria.

Chi riuscirà a trionfare dopo 254 km di fatica in giro per le Fiandre? A questo punto il favorito d’obbligo è il belga Wout van Aert, grande rivale di van der Poel e reduce dal terzo posto nella Classicissima di Primavera. Andranno tenuti in seria considerazione il danese Mads Pedersen (campione uscente), gli altri belgi Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Greg van Avermaet. L’Italia spera in una buona prestazione da parte di Davide Ballerini.

Tim Merlier (vincitore nelle ultime settimane di Le Samyn, GP Jean-Pierre Monseré, Bredene KoksijdeClassic) e Jasper Philipsen (secondo alla Bruges-De Panne) saranno invece gli uomini di riferimento della Alpecin-Fenix, privata della sua stella. Spazio anche allo svizzero Silvain Dillier, vittima di un infortunio alla scapola settimana scorsa. A completare la formazione saranno Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch, Scott Thwaites e Oscar Riesebeek.

