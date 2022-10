prossimo come la stagione di ciclocross o un po’ più lontano, ossia verso il 2023. La chiusura della stagione 2022 di ciclismo è ormai prossima, con poche gare rimaste ancora da svolgersi; è tempo, dunque, per alcuni corridori di proiettarsi verso il futuro , un po’ piùcome la stagione dio un po’ più lontano, ossia verso il

Ed è proprio questa la prospettiva di Mathieu van der Poel, il quale si proietta sia verso le gare di ciclocross (previo recupero fisico) sia verso la prossima stagione, mostrando di avere già idee abbastanza chiare riguardo alle corse cui prenderà parte in futuro.

Ad

Ecco i tratti salienti dell’intervista del corridore della Alpecin-Deceuninck rilasciata ai microfoni di CyclingNews:

Quest’anno è stato eccezionale, anche per aver avuto la possibilità di indossare la maglia rosa al Giro d’Italia; per la prossima stagione ho già ben chiare le mie intenzioni, farò un solo Grande Giro.

Prosegue van der Poel: “Parteciperò a circa 10-15 gare di ciclocross, poi mi preparerò per le classiche e dopo aver riposato sarà al Tour, queste sono le mie intenzioni. Ciclocross in questa stagione? Vorrei partire verso fine novembre, non so con esattezza dove ma sarà quello il periodo, necessito prima di una pausa“.

