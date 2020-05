Meintjes si prende l'Alpe du Zwfit: vince la NTT di Domenico Pozzovivo

Dan Martin - Zwift Tour for All

Prima vittoria in carriera per il sudafricano, anche se il successo è nella gara virtuale dello Zwift Tour for All, che quest'oggi rivisitava le pendenze dell'Alpe d'Huez. Si piazza anche Domenico Pozzovivo (10°), compagno di squadra di Meintjes, e per la NTT è un successo schiacciante in classicia generale.

Si chiude ufficialmente lo Zwift Tour for All con il successo nella classifica generale della NTT che vince anche l'ultima tappa - e sono tre in questo Tour virtuale - con la fiammata nel finale di Meintjes che, dobbamo dirlo, ha tenuto controllata la corsa per tutto il percorso, percorso che imitava le pendenze dell'Aple d'Huez con picchi al 6% di pendenza per tutti i 46 km di corsa, mentre si andava a più di 1700 metri di altitudine. Questa era la tappa più dura e le squadre iscritte hanno scelto i migliori per questo tipo di corsa: sul parterre Zakarin, i due fratelli Yates, Rigoberto Uran e, soprattutto, Pozzovivo e Meintjes che erano i due alfieri della NTT. Curiosità: questa è la prima vittoria in carriera per il corridore sudafricano che, nonostante le attese, non era mai riuscito a vincere su strada.

Prima vittoria in carriera per Meintjes, assoluto dominio della NTT

Play Icon

Tour For All L'Alpe du Zwfit come l'Alpe d'Huez: 46,5 km e 21 tornanti, si va a a 1710 metri d'altitudine DA 2 ORE

In molti cercano subito degli allunghi per provare a mettere in difficoltà i rivali, mentre la NTT (la squadra in vetta alla classifica) è ben messa con due scalatori come Meintjes e Domenico Pozzovivo. Simon Yates sembra subito un difficoltà, mentre i primi veri attacchi sono quelli di Tratnik della Bahrain McLaren e Ovett della Israel.

A 9 km dal traguardo c'è anche l'attacco di Zakarin, poi se ne va un drappello composto da Ovett, Piccoli, Meintjes, Hamilton e Vervaeke. Rigoberto Uran riesce a ricucire lo strappo, sono in molti a rientrare e partono così altri attacchi con le fiammate di Piccoli e Hamilton. All'altezza dell'ultimo km ecco l'azione di Meintjes che vuole assicurare la classifica generale alla NTT oltre alla vittoria di tappa all'Alpe du Zwift. Hamilton lo segue a ruota, ma il sudafricano ne ha di più e anticipa l'australiano di quasi un secondo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Louis MEINTJES (NTT) 2h23'40'' 2. Lucas HAMILTON (Mitchelton Scott) +0.89 3. Stefan DE BOD (NTT) +8.96 4. Rigoberto URAN (Education First) +17.19 8. Adam YATES (Mitchelton Scott) +29.10 10. Domenico POZZOVIVO (NTT) +36.94

La NTT vincerà con più di 100 punti di vantaggio la classifica generale: dietro ad Hamilton, infatti, De Bod chiude il podio prendendosi il 3° posto davanti ad Uran, mentre Pozzovivo si piazza 10° e porta altri punti in dote.

La classifica generale

Squadra Punteggio 1. NTT Pro Cycling 397 punti 2. Mitchelton Scott 241 punti 3. Alpecin-Fenix 239 punti

Terza vittoria su 5 per Ashleigh Moolman-Pasio

Medesimo percorso anche per le donne, con assoluta dominatrice la Ashleigh Moolman-Pasio che passa sul traguardo con 48'' di vantaggio su Ella Harris e più di 2 minuti di vantaggio su Sarah Gigante. Sono ben tre le vittorie su 5 per la ciclista sudafricana e 4 vittorie per CCC-Liv, ricordando il successo della Vos sul circuito di Innsbruck.

Ma a vincere la classifica generale è la TIBCO-Silicon Valley Bank con 32 punti di vantaggio sulla Canyon Sbram, mentre la CCC è terza.

Play Icon WATCH Debutto di Elia Viviani allo Zwift Tour for All: è Grega Bole che vince la 4a tappa 00:02:10

Ciclismo Elia Viviani: "Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia" DA 4 ORE