Evenepoel, che dominatore: rivivi l'arrivo in solitaria

Insomma, per Remco sarà una piacevole passerella sulle strade di casa vestito con una maglia iridata ancora freschissima,(ricordiamo ancora una volta, tra gli altri suoi successi del 2022 ci sono anche la Liegi-Bastogne-Liegi, la Clasica di San Sebastian e la Vuelta di Spagna ). In attesa di definire il calendario della prossima stagione, che lo vede ancora indeciso tra scegliere il Giro d’Italia e il Tour de France, Remco ha in agenda un appuntamento importante: il matrimonio con la sua Oumaima.