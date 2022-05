Jakob Fuglsang si impone alla Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, gara francese giunta alla sua seconda edizione. Il danese si è imposto sui 167,9 km da Puget-Théniers al Col de Valberg, precedendo in solitaria il compagno Michael Woods. Terzo posto per David Gaudu che non ha capitalizzato il grande lavoro svolto dalla Groupama-FDJ.

Fuglsang rompe il digiuno! Successo in solitaria in Francia, ecco l'arrivo

Ad

Corsa caratterizzata nella prima parte da una fuga di 5 uomini: Alessandro Verre (Team Arkéa Samsic), Larry Warbasse (AG2R Citroën Team), Théo Delacroix (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Valentin Ferron (TotalEnergies) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels – KTM). Il gruppo si riporta sugli attaccanti prima dell'ultimo GPM di giornata e la Groupama-FDJ detta il ritmo con Thibaut Pinot, selezionando il plotone. David Gaudu prova l'allungo, ma è Jakob Fuglsang a sferrare lo scatto decisivo ai -6km. Il danese si impone con una trentina di secondi di vantaggio sul compagno Michael Woods, il quale regola in volata Gaudu.

Mercan'Tour Classic L'attacco di Fuglsang in salita: ecco il momento decisivo 41 MINUTI FA

L'attacco di Fuglsang in salita: ecco il momento decisivo

Ordine d'arrivo

1. Fuglsang Jakob Israel-Premier Tech 4:50:34

2. Woods Michael Israel-Premier Tech + 31

3. Gaudu David Groupama-FDJ + 34

4. Herrada Jesus Cofidis + 1:05

5. Cras Steff Lotto Soudal + 1:07

6. Meintjes Louis Intermarché-Wanty-Gobert + 1:46

7. Jorgenson Matteo Movistar Team + 2:03

8. Martinez Lenny Groupama-FDJ + 2:53

9. Ries Michel Team Arkéa-Samsic + 3:15

10. Reichenbach Sebastien Groupama-FDJ + 3:49

Hindley in rosa, Sobrero batte Anresman e van der Poel: il meglio in 6'

Mercan'Tour Classic Fuglsang rompe il digiuno! Successo in solitaria in Francia, ecco l'arrivo UN' ORA FA