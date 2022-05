Finalmente una buona notizia da, il corridore dellache era caduto in discesa durante una tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il neerlandese era finito in coma dopo aver rimediato fratture multiple alle vertebre, alla clavicola e alla scapola. Gli erano stati anche impiantati degli stent nell'arteria carotide dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Per fortuna Vader è stato poi stabilizzato e oggi pensa già a ritornare in sella ad una bici. Non si sa quando, ma essersi prefissato questo obiettivo è già un grande risultato per il corridore neerlandese.