Vincenzo Nibali 2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUTxHUN

C'è una piccola buona notizia, in quanto Vincenzo Nibali ha ripreso ad allenarsi dopo la mancata conclusione della Strade Bianche, ma il corridore siciliano rischia comunque di non esserci nelle prossime gare a causa della distorsione alla mano sinistra. Al J-Medical di Torino, il corridore della Trek effettuerà una serie di accertamenti per capire se potrà correre la Milano-Sanremo dell'8 agosto.

Dopo la caduta e la mancata conclusione delle Strade Bianche, preoccupano un po' le condizioni di Vincenzo Nibali che durante la corsa senese ha riportato un trauma distorsivo alla mano sinistra con interessamento dell'eminenza tenare.

Il corridore siciliano si è comunque allenato, pedalando in gruppo, nella mattinata di domenica 2 agosto, ma nel pomeriggio effettuerà un esame radiologico al J-Medical di Torino (centro medico della Juventus), come riportato da Spazio ciclismo, per capire se potrà partecipare alle prossime corse in programma.

Al termine degli esami verranno chiariti i dubbi diagnostici e verrà valutata la presenza del corridore prossime gare, prima di tutto domani al Grande Trittico Lombardo. [Comunicato Trek-Segafredo]

L'allenamento è stato consentito grazie al nulla osta del Dr Magni, medico sociale della Trek, che ha dato il suo assenso anche per capire la reale entità dell'infortunio di Nibali. Solo una contusione o c'è qualcosa di più importante?

Il mese di agosto di Nibali

-lunedì 3 agosto: Gran Trittico Lombardo

-mercoledì 5 agosto: Milano-Torino

-sabato 8 agosto: Milano-Sanremo

-mercoledì 12 agosto: Gran Piemonte

-sabato 15 agosto: Giro di Lombardia

-martedì 18 agosto: Giro dell'Emilia

Ecco perché serve avere delle risposte immediate, considerando che il siciliano dovrà affrontare in pochi giorni Gran Trittico Lombardo, Milano-Torino e Milano-Sanremo.

