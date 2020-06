Milano-Sanremo a Ferragosto, il sindaco si ribella: "È la scelta peggiore possibile"

The pack rides in Borgio Verezzi during the 109th Milan - San Remo cycling race on March 17, 2018

Alberto Biancheri, primo cittadino della città rivierasca, sbotta sulla decisione dell'UCI di piazzare la Classicissima a Ferragosto nel nuovo calendario rivisto dopo lo stop per la pandemia di coronavirus: "È la scelta peggiore possibile dal punto di vista turistico e sportivo. Paralizzerebbe la città in un periodo critico e non avrebbe spettatori in TV".

La ristrutturazione del calendario 2020 resa necessaria dalla pandemia di coronavirus ha portato l'UCI a scegliere il giorno di Ferragosto come data in cui organizzare la Milano-Sanremo. La decisione, che verrà ufficializzata nella giornata di venerdì, non crea soltanto un pesante ingolfamento degli impegni sul territorio nazionale (verrà subito dopo il Giro di Lombardia e durante il Giro d'Italia, inserito fra il 3 e il 25 agosto), ma è stata accolta in malo modo anche dalla città ligure, che ha invece fatto della Classicissima uno dei propri fiori all'occhiello assieme al Festival. Ecco il commento del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, raccolto dalle pagine di "Repubblica".

“Capisco tutte le ragioni di un'emergenza che ha stravolto i calendari sportivi ma far correre la Milano-Sanremo a Ferragosto sarebbe la scelta peggiore, sia sotto il profilo turistico che sportivo. Da un punto di vista sportivo il nuovo calendario, oltre a concentrare in pochi giorni gran parte delle principali gare nazionali, penalizzerebbe maggiormente proprio la Classicissima: è una delle corse più amate e più seguite dal pubblico e collocarla a Ferragosto, quando tutti saranno in vacanza, significherebbe una perdita di pubblico sia dal vivo che in televisione”.

"Nonostante gli strascichi dell'emergenza Covid, ad agosto avremo comunque grandi afflussi turistici. La Sanremo al 15 agosto non porterebbe nulla sotto il profilo delle presenze turistiche ma andrebbe anzi a creare grosse difficoltà organizzative, perché da un punto di vista viabilistico paralizzerebbe una città e un'intera regione in una delle date più critiche".

