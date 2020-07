Julian Alaphilippe (Decenunick-QuickStep) makes his move on the Poggio during the 2019 Milano-Sanremo

Per la prima volta nella storia il percorso della Milano-Sanremo salta la riviera ligure di ponente.

Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese.

Secondo quanto riporta l'ANSA, dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un territorio interessato da un nuovo cluster di Coronavirus, hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della Classica di ciclismo, l'organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, ha deciso di 'tagliare' per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

Il nuovo percorso

Dopo il ritrovo al Castello Sforzesco, la partenza ufficiale sarà a Corsico: quindi si prende la Vigevanese verso Alessandria, si entra profondamente in Piemonte, Asti, Alba, si sfiora Fossano, Ceva, si sale sul colle di Nava (salita di cinque chilometri, si scollina a 934 metri) e da questa vetta, sì, si vedrà il mare. In cima mancano 30 km a Imperia. Discesa attraverso Cesio, Chiusanico e Pontedassio, si arriva a Imperia e da qui si riprenderà il tracciato originario, con la Cipressa a 22 km dall’arrivo e poi il trampolino del Poggio a 10 km dal traguardo in via Roma. Alla fine i chilometri saranno 299 contro 291.

