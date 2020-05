Calendario italiano presentato all'UCI: Giro di Lombardia e Milano-Sanremo ad agosto

Dal nostro partner OAsport.it

Come scritto da Tutto Bici Web, la Federazione Italiana e la Lega del ciclismo professionistico hanno provveduto a inviare all’UCI il nuovo calendario italiano per il 2020: si dovrebbe correre nel Bel Paese tra l’1 agosto e l’1 novembre, in un calendario compresso a causa del lungo stop per l’emergenza sanitaria.

Si tratta di una bozza che andrebbe a premiare chi dovesse saltare il Tour de France e vorrebbe preparare il Giro d’Italia oppure le Classiche Monumento di ottobre. Spiccano Giro di Lombardia e Milano-Sanremo in pieno agosto, mentre il Trittico Lombardo verrebbe riunito in un’unica corsa il 22 settembre.

Il calendario italiano proposto all'UCI

1 agosto Strade Bianche

5 agosto Milano-Torino

8 agosto Il Lombardia

18 agosto Giro dell’Emilia

20 agosto Gran Piemonte

22 agosto Milano-Sanremo

28 agosto Trofeo Matteotti

29 agosto Memorial Marco Pantani

31 agosto-4 settembre Settimana Internazionale Coppi e Bartali

5 settembre G.P. Industria & Artigianato Larcianese

7-14 settembre Tirreno-Adriatico

16 settembre Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini

17 settembre Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli

20 settembre Giro dell’Appennino

22 settembre Regione Lombardia

3-25 ottobre Giro d’Italia

31 ottobre-1 novembre Campionati Italiani

