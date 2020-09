Ciclismo

Che numero aveva fatto Alaphilippe sul Poggio! Magrini perde completamente la testa

Non avrà vinto sul traguardo finale di Sanremo, ma che numero aveva confezionato Julian Alaphilippe scattando sul Poggio, staccando van Aert e Nibali. Peccato per quell'errore in discesa che gli ha compresso la seconda vittoria consecutiva della Milano-Sanremo.

