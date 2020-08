Alberto Bettiol of Italy and Team EF Education First / Poggio di San Sanremo (160m)/ during the 110th Milan-Sanremo 2019 a 291km race from Milan to Sanremo / @Milan_Sanremo / on March 23, 2019 in Sanremo, Italy.

Secondo le linee anti-covid, saranno vietati gli assembramenti di tifosi lungo il percorso della Milano-Sanremo di sabato 8 agosto. Il Poggio verrà chiuso, mentre nella zona dell'arrivo sarà costruita una specie di "bolla" accessibile soltanto a corridori e addetti ai lavori.

Importantissime novità in vista della Milano-Sanremo 2020. La prima Classica Monumento della stagione, in programma sabato, sarà praticamente senza pubblico. Ad annunciarlo le autorità competenti, in modo da evitare al minimo la possibilità di contagi in chiave coronavirus.

A dichiararlo è il comandante della polizia locale, Claudio Frattarola: “In virtù delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria non si potrà assistere al passaggio dei ciclisti lungo il percorso, se non in modo casuale. Va bene chi si trova a passare, perché sta tornando a casa, è andato a fare la spesa o per altri motivi, ma non ci si può accalcare alle transenne in attesa del passaggio degli atleti”.

Poggio chiuso, "bolla" al traguardo per soli ciclisti e addetti ai lavori

Divieto di pubblico, sia sul Poggio, che verrà chiuso (è la salita decisiva della corsa), sia all’arrivo, con una sorta di bolla creata per accogliere solamente corridori ed addetti ai lavori. Da segnalare anche che l’orario di conclusione previsto sarà posticipato alle 18.30.

Le parole, riportate da RaiSport, del vicesindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni: "Al di là dei flussi turistici, il messaggio che vogliamo dare con la Milano-Sanremo è di ripartenza e speranza di tornare al più presto alla normalità. Avevamo chiesto di inserire la corsa ciclistica a ottobre o novembre, ma l’organizzazione l’ha collocata dapprima al 2 agosto, poi al 14 e, alla fine, siamo riusciti a ottenere l’anticipazione all’8 agosto. Immaginate cosa poteva essere, disputare un evento di questo genere alla vigilia di Ferragosto".

