Il corridore siciliano, caduto nel corso della Strade Bianche andata in scena sabato, si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno escluso fratture alla mano sinistra. "Rimane un significativo trauma contusivo, ma questo non avrà ripercussioni sul programma agonistico del corridore", conferma la Trek-Segafredo. Nibali prenderà parte regolarmente anche al Grande Trittico Lombardo.

Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali: il corridore siciliano della Trek-Segafredo, caduto sabato nel corso della Strade Bianche, si è sottoposto a una serie di accertamenti medici che hanno escluso fratture alla mano sinistra. Nibali potrà quindi partecipare al Gran Trittico Lombardo (in programma lunedì 3 agosto) e - soprattutto - alla Milano-Sanremo, prevista per sabato prossimo 8 agosto.

Il comunicato della Trek-Segafredo

A confermare il buon esito degli esami medici ai quali si è sottoposto Nibali, che si era ritirato in via precauzionale dalla Strade Bianche, è stata la stessa squadra del 35enne messinese che ha postato su Twitter uno stringato bollettino medico:

"Buone notizie per Vincenzo Nibali - si legge -. I test medici ai quali è stato sottoposto il corridore, radiografie e risonanza magnetica della mano sinistra e del polso, hanno escluso qualsiasi frattura. Rimane un significativo trauma contusivo, ma questo non avrà ripercussioni sul programma agonistico del corridore".

Tutte le gare di Nibali ad agosto

- lunedì 3 agosto: Gran Trittico Lombardo

- mercoledì 5 agosto: Milano-Torino

- sabato 8 agosto: Milano-Sanremo

- mercoledì 12 agosto: Gran Piemonte

- sabato 15 agosto: Giro di Lombardia

- martedì 18 agosto: Giro dell'Emilia

