Dopo aver presentato la Strade Bianche ( che si disputerà il 6 marzo ), RCS Sport ha presentato anche la 112esima edizione della Milano-Sanremo che torna nella sua collocazione abituale del calendario internazionale. La Classicissima di Primavera verrà affrontata sabato 20 marzo in una prova lunghissima ed estenuante di 299 km . Nel 2020, oltre ad essere stata disputata nel secondo week end di agosto , la Milano-Sanremo ha visto un percorso diverso a causa della volontà di alcuni comuni del savonese di bloccare la corsa, per favorire il turismo locale. Nonostante si sia dibattuto, e molto, sul tenere lo stesso percorso dello scorso anno , con l'attraversamento di Monferrato e delle Langhe anziché il savonese, RCS ha deciso di tornare comunque al percorso ideale passando dall'Aurelia e dai capi, Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. Unica, vera, differenza rispetto all'abitudine e l'impossibilità di affrontare il Passo del Turchino , ostruita da una frana, che verrà sostituita dal Passo del Sassello .

