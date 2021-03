Ciclismo

Lo scatto vincente di Stuyven alla Milano-Sanremo: "Un colpo alla Cancellara"

MILANO-SANREMO - Jasper Stuyven si prende la Milano-Sanremo 2021 cogliendo il momento giusto, in uno scatto ai meno 2,5km in quello che Magrini ha definito "colpo alla Cancellara". Il belga della Trek vincerà in volata battendo Ewan e il grande favorito Wout van Aert.

00:00:52, un' ora fa