Ciclismo

Milano-Sanremo - Il gruppo si è rotto, Magrini: "Si saranno fermati a fare la pipì"

MILANO-SANREMO - Momento di confusione a più di 100 km alla conclusione. Tutto in una volta si vede il plotone spezzato in tre tronconi e non si riesce a capire il perché di questa rottura. Ci sarà poi il ricongiungimento e si arriverà compatti fino alla Cipressa.

00:02:07, 33 minuti fa