Ciclismo

Milano-Sanremo - Pasqualon, che rischio! Caduta paurosa a 4 km dall'arrivo. Gli altri si salvano

MILANO-SANREMO - Non si può mai star tranquilla in una Classica, soprattutto in una Milano-Sanremo con Andrea Pasqualon che finisce dritto in curva. E che rischio per tutti gli altri a seguire, ma per fortuna nessuno segue la stessa traiettoria.

00:00:45, 28 minuti fa