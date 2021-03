Ciclismo

Milano-Sanremo - Stuyven: "Che tu vinca di 1cm o di 1km, l'importante è vincere"

MILANO-SANREMO - Dopo aver vinto la prima Monumento della carriera, dopo diversi piazzamenti alla Roubaix, Jasper Stuyven usa anche un po' di filosofia per spiegare l'emozione del successo in terra ligure. "Mi son detto, o la va o la spacca. In volata avrei sicuramente perso...".

00:02:03, un' ora fa